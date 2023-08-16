Путин предложил Меликову федеральную поддержку после взрыва в Махачкале

По его словам, российский лидер предложил ему воспользоваться федеральными мерами поддержки.

Меликов отметил, что также Путин выразил уверенность в том, что республика справится с трудностями.

«Владимир Владимирович искренне выразил соболезнования всем семьям погибших... и выразил уверенность, что мы справимся с этими трудностями, как и всегда, достойно», – заключил он.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

