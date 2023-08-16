Путин предложил Меликову федеральную поддержку после взрыва в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поинтересовался, какая помощь нужна республике в связи со взрывом в Махачкале, сообщает РИА Новости.

В Махачкале опознали 13 из 35 погибших после взрыва на АЗС

По его словам, российский лидер предложил ему воспользоваться федеральными мерами поддержки.

Меликов отметил, что также Путин выразил уверенность в том, что республика справится с трудностями.

«Владимир Владимирович искренне выразил соболезнования всем семьям погибших... и выразил уверенность, что мы справимся с этими трудностями, как и всегда, достойно», – заключил он.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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