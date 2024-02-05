Путин посмертно наградил офицера СК РФ Конопицина, погибшего в Белгороде

Конопицин был в Белгороде в командировке и помогал расследовать военные преступления.

Ранее число погибших в результате украинского удара 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

Тогда глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что обстрелы Украиной мирных жителей России происходят на фоне отсутствия боевых результатов ВСУ.

