При обстреле поселка в ДНР погибла женщина

При обстреле ВСУ поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР погибли женщина. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК .

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«Погибла женщина 1962 года рождения», - уточнили в представительстве.

Снаряд попал в частный дом. Утром в понедельник на Комсомольский упало три снаряда калибра 155 миллиметров.

Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар по белгородскому селу Демидовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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