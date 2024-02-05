При обстреле поселка в ДНР погибла женщина
5 февраля 202414:06
При обстреле ВСУ поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР погибли женщина. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК .
«Погибла женщина 1962 года рождения», - уточнили в представительстве.
Снаряд попал в частный дом. Утром в понедельник на Комсомольский упало три снаряда калибра 155 миллиметров.
Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар по белгородскому селу Демидовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru