Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах, а также принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. По его словам, необходимо незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба.

Ранее российский лидер сообщил, что масштаб природных бедствий в ряде регионов России носит беспрецедентный характер. Глава государства потребовал в случае необходимости безотлагательно эвакуировать в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий.

