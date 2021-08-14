Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах, а также принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. По его словам, необходимо незамедлительно приступить к оценке причиненного ущерба.
Ранее российский лидер сообщил, что масштаб природных бедствий в ряде регионов России носит беспрецедентный характер. Глава государства потребовал в случае необходимости безотлагательно эвакуировать в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий.
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