Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября

К слову, ранее президент России заявил, что на месте разлива топлива в Норильске проведена большая работа по ликвидации последствий ЧП, подчеркнув, что ситуацию удалось переломить, локализовав разлив, а затем приступить к очистке загрязнённых площадей.

Напомним, ЧП на территории ТЭЦ-3 Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" уже профинансировал работы по ликвидации аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске на сумму около 5 млрд рублей. Об этом на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил президент компании Владимир Потанин.



