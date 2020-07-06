Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября

Владимир Путин поручил оценить ущерб от аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском до сентября, а также принять законодательные меры для предотвращения аналогичных инцидентов. Об этом пишет RT, ссылаясь на сообщение, размещенное на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил Росприроднадзору до 1 августа доложить о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива.

Greenpeace: Восстановление природы после разлива топлива в Норильске займет 10 лет

К слову, ранее президент России заявил, что на месте разлива топлива в Норильске проведена большая работа по ликвидации последствий ЧП, подчеркнув, что ситуацию удалось переломить, локализовав разлив, а затем приступить к очистке загрязнённых площадей.

Напомним, ЧП на территории ТЭЦ-3 Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" уже профинансировал работы по ликвидации аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске на сумму около 5 млрд рублей. Об этом на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил президент компании Владимир Потанин.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НефтьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры