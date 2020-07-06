Путин поручил оценить ущерб от ЧП в Норильске до сентября
Владимир Путин поручил оценить ущерб от аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском до сентября, а также принять законодательные меры для предотвращения аналогичных инцидентов. Об этом пишет RT, ссылаясь на сообщение, размещенное на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил Росприроднадзору до 1 августа доложить о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива.
К слову, ранее президент России заявил, что на месте разлива топлива в Норильске проведена большая работа по ликвидации последствий ЧП, подчеркнув, что ситуацию удалось переломить, локализовав разлив, а затем приступить к очистке загрязнённых площадей.
Напомним, ЧП на территории ТЭЦ-3 Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" уже профинансировал работы по ликвидации аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске на сумму около 5 млрд рублей. Об этом на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил президент компании Владимир Потанин.
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