Путин поручил не затягивать с финансовой помощью погорельцам

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовая помощь чрезвычайно важна для людей, которые в результате природных пожаров лишились имущества и остались без крыши над головой, сообщает ТАСС.

В Кузбассе от пожара пострадали около ста домов, есть погибшие

Выступая на совещании по ситуации с природными пожарами в регионах российский лидер подчеркнул, что выплаты пострадавшим необходимо организовать «достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма».

«Одна из ключевых задач - реалистично подойти к оценке стоимости одного квадратного метра жилья, потому что в региональном разрезе всё это по-разному смотрится», - добавил глава государства.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что региональные власти выделят около 400 млн рублей на выплаты пострадавшим в результате пожаров, сообщает RT.

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