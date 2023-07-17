Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»
Детей, отдыхающих в лагерях Крыма, будут отправлять домой поездами и автобусами по «зеленым коридорам» через территории в новых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе совмина Республики Крым. Чиновники уточнили, что в крымских лагерях в прошлые выходные стартовала третья смена.
В пунктах пропуска будет организован «зеленый коридор», сообщила вице-премьер совмина Крыма Елена Романовская. Она также уточнила, что на отдыхе и оздоровлении на полуострове находится около 6 тысяч детей из других российских регионов.
В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост был поврежден украинскими надводными беспилотниками. Чтобы избежать больших заторов главы Херсонской и Запорожской областей после происшествия отменили действие комендантского часа на трассе, по которой проходит сухопутный коридор в Крым. Транспорт по дороге в этих регионах будут пропускать круглосуточно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru