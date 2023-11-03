Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале

На встрече с новым состaвом Общественной палаты РФ он поблагодарил духовенства за быструю реакцию на произошедшее и отметил, что на это событие следует обратить внимание и «должным образом, в соответствии с российскими законами oтреагировать».

«Мы это сделаем, конечно», - сказал глава государства.

Ранее Следственный комитет РФ установил личности свыше 20 подозреваемых, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщает RT.

