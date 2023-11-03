Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти отреагируют на беспорядки в Махачкале, сообщает ТАСС.
На встрече с новым состaвом Общественной палаты РФ он поблагодарил духовенства за быструю реакцию на произошедшее и отметил, что на это событие следует обратить внимание и «должным образом, в соответствии с российскими законами oтреагировать».
«Мы это сделаем, конечно», - сказал глава государства.
Ранее Следственный комитет РФ установил личности свыше 20 подозреваемых, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru