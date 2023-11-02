Глава Дагестана высмеял мужчину, искавшего евреев в турбине самолета
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал поиски евреев в турбине самолета во время беспорядков в аэропорту Махачкалы в минувшее воскресенье.
Политик признался, что при первом просмотре видео ему стало смешно, однако очень быстро эмоции сменились на противоположные.
Произошедшее Меликов счел позором, над которым смеется весь мир. Участников беспорядков руководитель республики назвал «проходимцами».
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина заглядывает в турбину самолета, прилетевшего из Тель-Авива.
Меликов накануне заявил об увольнении чиновника, принимавшего участие в беспорядках. Глава республики пообещал, что тот больше никогда не будет работать в органах власти, передает «Радиоточка НСН».
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