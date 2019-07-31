Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
Минобороны поручено подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири. Такое указание военному ведомству дал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято главой государства после рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям.
Группировка вооружённых сил России будет сохраняться в Иркутской области вплоть до особого распоряжения главы государства, отмечает RT.
Ранее стало известно о подключении сил МЧС к тушению пожаров в Сибири. В Красноярский край прибыли самолеты ведомства, которые приступили к тушению лесных пожаров. В частности, в регион был направлен самолёт-амфибия Бе-200, который трижды слил воду нa территорию возгорания.
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