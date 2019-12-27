Путин передал соболезнования президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», - говорится в тексте послания.

По данным МВД Казахстана, при крушении самолета BEK AIR погибли 12 человек, ещё 50 пострадали. Лайнер с 95 пассажирами и пятью членами экипажа не успел набрать высоту и столкнулся с полупустым двухэтажным строением.

