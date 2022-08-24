Вильфанд: В Москве смог от лесных пожаров уменьшится с 25-26 августа

«В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе, начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке», — рассказал эксперт.

По словам Вильфанда, смог в столице не опасен, концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Вместе с тем синоптик отметил, что аномально жаркая погода не покинет Москву до начала следующей недели. В среду и четверг ожидается 30-33 градуса тепла, начиная с пятницы — 26-29 градусов, однако в воскресенье вновь потеплеет до +30 градусов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дымка и запах гари в Москве не представляют опасности для здоровья горожан. По результатам отбора проб воздуха 23 августа специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ, отмечает телеканал «360».

