Путин объявил ЧС федерального масштаба в связи с разливом дизтоплива в Норильске

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания согласился объявить режим ЧС федерального масштаба в зоне разлива дизельного топлива в Норильске.

Президент также поручил министру энергетики России Александру Новаку разобраться в ситуации с этим ЧП. Он также полагает, что компания, виновная в разливе топлива, должна быть привлечена к ответу.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство лишь спустя два дня — 31 мая, сообщает RT.

Зиничев сообщил, что ЧП произошло 29 мая, предположительно, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате топливо разлилось с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек.

Ранее сообщалось, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова отправится к месту разлива 20 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Соответствующее поручение было сделано вице-премьером Викторией Абрамченко.



