Глава Росприроднадзора вылетит к месту разлива 20 тонн дизтоплива в Норильске
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отправится к месту разлива 20 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Соответствующее поручение было сделано вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает РИА Новости.
29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар. Его площадь составила 350 квадратных метра. По данным МЧС, возгорание возникло после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, никто не пострадал.
Однако позднее Следственный комитет сообщил, что на ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара. Топливо разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Власти заявили, что дизтопливо попало в ручей и речку Амбарная.
По факту возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС.
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