Путин наградил пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру»
Президент России Владимир Путин наградил пожарных, участвовавших в тушении «Невской мануфактуры», орденами Мужества. Знаками почета были удостоены лейтенант Антон Соколов, прапорщик Борис Старковский. А также прапорщик Илья Белецкий, погибший при ликвидации пожара. Он был награжден посмертно.
Также посмертно орден Мужества был присвоен лейтенанту Константину Старцеву, погибшему при тушении пожара в Асбесте Свердловской области. Указ о награждении пожарных был опубликован на сайте Кремля.
Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. Ему был присвоен максимальный номер сложности. Огонь распространился на площади десять тысяч квадратных метров. Локализовать очаг возгорания пожарным удалось только через десять часов с начала пожара.
Ранее депутат Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг криминальную версию поджога «Невской мануфактуры».
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