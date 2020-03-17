Путин: Каждое второе преступление в России остается нераскрытым

Межу тем, ранее Министерство транспорта России разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью за терроризм, а также убийство, истязание, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признанные тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

В Минтрансе объяснили, что такая мера нужна для обеспечения безопасности граждан. Законопроект планируется внести в Госдуму в октябре 2020 года. Он может вступить в силу уже в 2021-ом.

