Путин: Каждое второе преступление в России остается нераскрытым
Каждое второе преступление не раскрывается. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил Владимир Путин. При этом глава государства потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью дел. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что общее число преступлений в РФ увеличилось впервые с 2016 года, пишет Ura.ru.
Межу тем, ранее Министерство транспорта России разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью за терроризм, а также убийство, истязание, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признанные тяжкими или особо тяжкими преступлениями.
В Минтрансе объяснили, что такая мера нужна для обеспечения безопасности граждан. Законопроект планируется внести в Госдуму в октябре 2020 года. Он может вступить в силу уже в 2021-ом.
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