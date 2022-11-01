Путин: «Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»

Компанию «Газпром» допустили к обследованию места подрыва российских газопроводов «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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По его словам, по итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Отмечается, что вырванными оказались 40 метров трубы.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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