Путин дал распоряжения по ситуации с танкерами в Керченском проливе

Глава государства Владимир Путин отдал распоряжение о создании рабочей группы под руководством вице-премьера Виталия Савельева для координации спасательных мероприятий в Керченском проливе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как объяснил представитель Кремля, доклады по ситуации с танкерами предоставили Путину глава МЧС Куренков, вице-премьер Савельев и министр природных ресурсов Козлов.