Путин дал распоряжения по ситуации с танкерами в Керченском проливе

Глава государства Владимир Путин отдал распоряжение о создании рабочей группы под руководством вице-премьера Виталия Савельева для координации спасательных мероприятий в Керченском проливе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как объяснил представитель Кремля, доклады по ситуации с танкерами предоставили Путину глава МЧС Куренков, вице-премьер Савельев и министр природных ресурсов Козлов.

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По итогам встречи президент отдал ряд поручений по спасательным работам и ликвидации последствий разлива топлива. Рабочая группа займется оперативным реагированием и контролем за устранением последствий инцидента.

Утром в воскресенье, 15 декабря, два российских танкера подали сигналы бедствия в Керченском заливе. Один из них сел на мель, второй лег в дрейф. К настоящему моменту известно об одном погибшем моряке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МЧССудноКерченский ПроливВладимир Путин

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