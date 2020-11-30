Пуск «Союза» с космодрома Куру не состоялся из-за плохой погоды

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 c космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на день из-за непогоды. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее запуск ракеты уже переносили с 29 на 30 ноября. Рогозин изначально опроверг эту информацию и заявил, что перенос возможен только по причине неблагоприятных метеоусловий. Позже он сам заявил о переносе.