Пуск «Союза» с космодрома Куру не состоялся из-за плохой погоды

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 c космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на день из-за непогоды. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее запуск ракеты уже переносили с 29 на 30 ноября. Рогозин изначально опроверг эту информацию и заявил, что перенос возможен только по причине неблагоприятных метеоусловий. Позже он сам заявил о переносе.

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«Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 должен был стартовать с космодрома Куру еще в марте, однако запуск ракеты был отложен из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». Позже все запуски на космодроме были приостановлены из-за распространения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосСоюз
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