Предприятие «Роскосмоса» приступило к созданию двигателя для многоразовой ракеты
Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева, входящее в корпорацию «Роскосмос», приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие.
Ракетный двигатель может получить название «Вихрь». Первый полноценный пуск демонстратора намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.
Ранее сообщалось, что многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году.
Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX. Она сможет быть выведена на высоту порядка 120-130 км.
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