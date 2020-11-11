Предприятие «Роскосмоса» приступило к созданию двигателя для многоразовой ракеты

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева, входящее в корпорацию «Роскосмос», приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие.

Ракетный двигатель может получить название «Вихрь». Первый полноценный пуск демонстратора намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.

Ранее сообщалось, что многоразовую суборбитальную ракету-носитель планируют запустить в России уже в будущем году.

Поясняется, что ракета будет такой же возвращаемой, как и летательные аппараты компании Илона Маска SpaceX. Она сможет быть выведена на высоту порядка 120-130 км.

