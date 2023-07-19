Пушилин: годовалая девочка и ее беременная мать пострадали при обстреле Макеевки
Годовалая девочка и ее беременная мать пострадали из-за украинского обстрела Кировского района Макеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, беременная женщина была госпитализирована в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь специалистов. Девочку передали бабушке. Ребенок получил легкие ранения.
Пушилин отметил, что за сегодняшний день по территории ДНР украинская сторона выпустила 247 боеприпасов из РСЗО, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. Всего ВСУ обстреляли Донбасс 43 раза, отметил Пушилин.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru