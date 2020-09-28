«Прятался в кустах». В Петербурге депутата задержали за убийство

Петербург в последнее время часто становится местом шокирующих преступлений. На прошлой неделе мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека. Находку направили на экспертизу.

В конце июля в одной из квартир в центре северной столицы было обнаружено расчленённое тело украинского рэпера Энди Картрайта СМИ сообщали, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась жена музыканта Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть причину смерти и расчленила его

Наконец, в ноябре минувшего года в городе на Неве у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения.

