Протяженность загрязненной мазутом территории пляжа Анапы составляет более 23 км

Загрязненная территория пляжа Анапы составляет более 23 километров, однако точный размер бедствия будет понятен только к вечеру, заявил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. Его слова приводит Telegram-канал «Звезда».

По его словам, пораженные участки продолжают разрастаться в связи с погодными условиями - в Краснодарском крае бушует шторм.