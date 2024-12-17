Протяженность загрязненной мазутом территории пляжа Анапы составляет более 23 км

Загрязненная территория пляжа Анапы составляет более 23 километров, однако точный размер бедствия будет понятен только к вечеру, заявил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. Его слова приводит Telegram-канал «Звезда».

По его словам, пораженные участки продолжают разрастаться в связи с погодными условиями - в Краснодарском крае бушует шторм.

Глава Крыма Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами

В Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская на Кубани введен режим ЧС.

В свою очередь руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону.

Ранее еще один танкер «Волганефть» в Черном море подавал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в ночь на вторник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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