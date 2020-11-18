Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке

Более 60 спасателей и 15 единиц техники ликвидируют последствия инцидента в больнице в Коммунарке. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным агентства, пациентов в Коммунарке переводят в соседние здания, которые не связаны с блоком, где работают сотрудники МЧС.

Ранее днем сообщалось, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом. Обошлось без пострадавших. Отмечалось, что корпус, в котором произошел инцидент, еще не сдан в эксплуатацию.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
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