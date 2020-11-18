Более 60 спасателей работают на месте инцидента в Коммунарке
Более 60 спасателей и 15 единиц техники ликвидируют последствия инцидента в больнице в Коммунарке. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.
По данным агентства, пациентов в Коммунарке переводят в соседние здания, которые не связаны с блоком, где работают сотрудники МЧС.
Ранее днем сообщалось, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом. Обошлось без пострадавших. Отмечалось, что корпус, в котором произошел инцидент, еще не сдан в эксплуатацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе
- Михаила Меня задержали после допроса
- Путин и Трамп не планируют встречу на саммите АТЭС
- Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала «Соловьев LIVE»
- Онищенко раскритиковал термин «локдаун»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru