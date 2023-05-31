Протоколы об «ЛГБТ-пропаганде» среди детей составили на Premier и Start
Протоколы по статье «распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» поступили в московские суды в отношении онлайн-кинотеатров и оператора связи.
Согласно информации, которая содержится в электронной базе данных московских районных судов, речь идёт о российских платформах Premier и Start. В Start уже заявили, что протокол был составлен по иностранному фильму «Идеальные незнакомцы».
Протоколы поступили в Мещанский, Черемушкинский и Тверской суды столицы. Причина их составления не уточняется, однако согласно КоАП, по данной статье для юрлиц предусмотрен штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей, либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Сообщается, что протокол составлен и на компанию «Мегафон». В пресс-службе оператора НСН сообщили, что в их случае претензии не связаны с каким-либо видом пропаганды. «Претензии регулятора в наш адрес не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой - 16+ вместо 18+. Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», - уточнили там.
Ранее Мировой судья в Москве оштрафовал компанию Google на три млн рублей за неудаление контента, содержащего недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине и ЛГБТ-пропаганду, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru