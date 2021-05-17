Против «Почты России» возбудили дело за надбавки к тарифам доставки
«Почту России» признали виновной в нарушении «Закона о защите конкуренции», сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
В сообщении говорится, что организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из или в труднодоступные населённые пункты, в связи с чем ей было выдано предупреждение с требованием отменить эти надбавки.
В установленный срок «Почта России» не исполнила предупреждение ФАС, но как только регулятор возбудил дело, организация отказалась от взимания надбавки, что не избавит её от наказания - за нарушение антимонопольного законодательства будет назначен штраф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение, согласно которому в регионе модернизируют и приведут к одному стилю порядка 328 почтовых отделений, сообщает RT.
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