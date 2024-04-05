Против напавшего на губернатора Чибиса возбудили дело о покушении на убийство
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Апатиты, напавшего на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение... уголовного дела предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)», — указали в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, после приема граждан губернатором 42-летний мужчина нанес Чибису удар ножом в живот. Затем злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали сотрудники Росгвардии.
За совершение преступления нападавшему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Между тем пострадавшему Чибису провели операцию, губернатор пришел в себя, пишет Ura.ru. Глава региона поблагодарил врачей, отметив, что будет восстанавливаться и «дальше в бой только вперед».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru