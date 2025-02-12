Против испанского журналиста возбудили дело о незаконном въезде в Курскую область
Российские следственные органы возбудили против журналиста из Испании Альберто Рохаса уголовное дело. Репортера обвиняют в незаконном въезде в Курскую область, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Известно, что Рохас представляет издание El Mundo. В феврале 2025 года он незаконно вторгся в Суджанский район Курской области вместе с подразделениями ВСУ, не имея при себе дающих право въезда на территорию России документов.
Сейчас следственные органы разыскивают Рохаса с целью его задержания.
Ранее военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Манько и Юрия Радченко приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно за вторжение в российскую Курскую область и совершение теракта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru