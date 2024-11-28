Против иноагента Трескунова возбудили административное дело

Отмечается, что причиной преследования артиста стало отсутствие в соцсетях маркировки иноагента. За данное нарушение актеру грозит штраф.

Напомним, ранее Трескунов уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В октябре 2024 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

