Против иноагента Трескунова возбудили административное дело
28 ноября 202414:45
Против уехавшего из России актера Семена Трескунова (признан иноагентом) возбуждено административное дело. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на картотеку Таганского суда Москвы.
Отмечается, что причиной преследования артиста стало отсутствие в соцсетях маркировки иноагента. За данное нарушение актеру грозит штраф.
Напомним, ранее Трескунов уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В октябре 2024 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru