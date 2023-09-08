Против главы Федерации футбола Испании возбудили дело за поцелуй

Сообщается, что футболистка сборной Испании Хеннифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса за то, что он обнял ее и поцеловал в губы в ходе церемонии награждения победительниц чемпионата мира, прошедшего в Новой Зеландии и Австралии.

Портал Relevo уточнил, что Рубиалесу обвинили в сексуальном насилии, ему грозит от одного до четырех лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинявшегося в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

