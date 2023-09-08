Против главы Федерации футбола Испании возбудили дело за поцелуй
Испанская прокуратура инициировала уголовное преследование президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, временно отстраненного от должности. Об этом сообщило агентство Reuters.
Сообщается, что футболистка сборной Испании Хеннифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса за то, что он обнял ее и поцеловал в губы в ходе церемонии награждения победительниц чемпионата мира, прошедшего в Новой Зеландии и Австралии.
Портал Relevo уточнил, что Рубиалесу обвинили в сексуальном насилии, ему грозит от одного до четырех лет лишения свободы.
Ранее прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвинявшегося в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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