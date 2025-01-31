Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
В отношении президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщил Мещанский суд Москвы. Заочно инстанция выдала санкцию на его арест. Абдурахманов объявлен в международный розыск.
Президента федерации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.
По данным агентства, Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад. ФФКМ он возглавляет с 2022 года.
Бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, накануне отправили в СИЗО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru