Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело

Президента федерации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.

По данным агентства, Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад. ФФКМ он возглавляет с 2022 года.

Бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, накануне отправили в СИЗО.



