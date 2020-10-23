Против бросившей в Подмосковье двоих детей женщины завели уголовное дело

В Подмосковье на женщину, которая бросила двоих детей на заправке в городе Одинцово, завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. В полиции сообщили, что подозреваемая объяснила свой поступок желанием проучить детей «за плохое поведение». Женщина высадила их из машины у заправочной станции на Можайском шоссе и уехала. Их подобрал водитель такси, который увидел, как они бегут за машиной матери. Позже водитель передал детей сотрудникам ГАИ.

В Одинцовской городской прокуратуре сообщили, что в ведомстве устанавливают причины произошедшего, чтобы дать правовую оценку по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Накануне женщину, которая в течение полугода прятала своего ребенка в шкафу, поместили в психиатрическую больницу.

