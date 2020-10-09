Мать найденной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу
Жительницу свердловского города Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, передает РИА Новости.
В отношении нее уже возбуждены уголовные дела. Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку.
Как сообщалось ранее, состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала в шкафу, на данный момент оценивается как тяжелое. Шестимесячный ребенок весит три килограмма, в доме не было детского питания, средств гигиены и кроватки, при этом семья считалась благополучной и на учете в ПДН не состояла. Младенца перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге.
После рождения дочери 37-летняя женщина заявила знакомым, что ребенок умер. Однако выяснилось, что в течение полугода ребенок находился в шкафу. Его случайно обнаружили пришедшие в гости подруги женщины. Они забрали девочку и сообщили о происшествии в полицию.
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