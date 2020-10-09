Мать найденной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу

В отношении нее уже возбуждены уголовные дела. Женщина также воспитывает мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку.

Как сообщалось ранее, состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала в шкафу, на данный момент оценивается как тяжелое. Шестимесячный ребенок весит три килограмма, в доме не было детского питания, средств гигиены и кроватки, при этом семья считалась благополучной и на учете в ПДН не состояла. Младенца перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге.

После рождения дочери 37-летняя женщина заявила знакомым, что ребенок умер. Однако выяснилось, что в течение полугода ребенок находился в шкафу. Его случайно обнаружили пришедшие в гости подруги женщины. Они забрали девочку и сообщили о происшествии в полицию.

