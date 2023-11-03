Против блогера Шабутдинова завели уголовное дело

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что мужчина и его сообщники действовали от имени нескольких юридических лиц. Они обещали гражданам научить их «эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов».

«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», - сказала она.

По словам Волк, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом имя блогера в МВД не назвали. Источники РИА Новости в правоохранительных органах утверждают, что фигурантом дела является Аяз Шабутдинов, ранее задержанный в Москве.

Ранее в Азербайджане задержали Турала Мамедова, главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, сообщает RT.

