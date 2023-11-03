Против блогера Шабутдинова завели уголовное дело
В Москве была пресечена противоправная деятельность известного блогера и бизнес-тренера, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что мужчина и его сообщники действовали от имени нескольких юридических лиц. Они обещали гражданам научить их «эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов».
«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», - сказала она.
По словам Волк, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом имя блогера в МВД не назвали. Источники РИА Новости в правоохранительных органах утверждают, что фигурантом дела является Аяз Шабутдинов, ранее задержанный в Москве.
Ранее в Азербайджане задержали Турала Мамедова, главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru