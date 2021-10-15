Против бизнесмена Быкова возбудили новое уголовное дело

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, приговорённый к лишению свободы за организацию убийств, стал фигурантом ещё одного уголовного дела, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Мужчина подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1998 году. По версии следствия, по указанию бизнесмена, желавшего поддержать и повысить свой авторитет в криминальных кругах Красноярского края, было совершено убийство его 48-летнего знакомого.

Ранее 61-летнего Быкова приговорили к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году. Сам бизнесмен своей вины не признаёт, его защита подала апелляцию.

Красноярский краевой суд оставил бизнесмена под стражей до 6 января 2022 года «в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий».

