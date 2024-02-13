Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
13 февраля 202417:46
Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС.
Следователи возбудили дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Свою вину блогер не признает.
Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела Шабутдинова были признаны потерпевшими еще трое человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru