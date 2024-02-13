Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову на два месяца

Следователи возбудили дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Свою вину блогер не признает.

Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела Шабутдинова были признаны потерпевшими еще трое человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Таганский районный суд города Москвы
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