Против активиста Петра Верзилова завели уголовное дело из-за канадского паспорта
Уголовное дело возбуждено против издателя "Медиазоны", активиста Петра Верзилова по факту наличия второго гражданства, о котором он не уведомил в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, дело возбуждено по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Эта статья предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 400 часов.
Как рассказали агентству в «Медиазоне», Верзилов учился в канадской школе, поскольку в этой стране жил его отец. После этого активист получил канадский паспорт.
Отмечается, что допрос Верзилова должен состоятся 7 июля. Ранее в конце июня сообщалось, что Верзилов арестован на 15 суток.
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