Против активиста Петра Верзилова завели уголовное дело из-за канадского паспорта

Уголовное дело возбуждено против издателя "Медиазоны", активиста Петра Верзилова по факту наличия второго гражданства, о котором он не уведомил в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, дело возбуждено по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Эта статья предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 400 часов.

Как рассказали агентству в «Медиазоне», Верзилов учился в канадской школе, поскольку в этой стране жил его отец. После этого активист получил канадский паспорт.

Отмечается, что допрос Верзилова должен состоятся 7 июля. Ранее в конце июня сообщалось, что Верзилов арестован на 15 суток.

