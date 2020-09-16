Челябинское ГУФСИН подтвердило самоубийство «Тесака» в СИЗО

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области подтвердило смерть скандально известного националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» в следственном изоляторе. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня утром в СИЗО-3 Челябинска в одиночной камере. На место происшествия оперативно прибыли медики, однако реанимационные мероприятия были уже бесполезны. По факту смерти заключённого организована служебная проверка, в СИЗО направлены сотрудники Главного управления ФСИН. Следственные органы также проводят проверку.

Предполагается, что единственным опасным предметом в его распоряжении был бритвенный станок. По некоторым данным, Тесак оставил предсмертную записку.

Марцинкевич в 2017 году был приговорён судом к 10 годам колонии. Он и его сторонники по движению «Оккупай наркофиляй» были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Согласно материалам дела, группировка «Тесака» была причастна к нападениям на восемь человек, один из которых в последствие умер.

До этого Марцинкевич был трижды судим за экстремизм. По совокупности двух первых приговоров ему назначили три с половиной года лишения свободы, а по последнему — два года и 10 месяцев.

Тесак также известен как создатель движения «Оккупай-педофиляй» с заявленной целью борьбы с растлителями несовершеннолетних. Однако сразу в нескольких регионах России активисты проекта предстали перед судом за вымогательство, шантаж, грабежи и причинение вреда здоровью.

