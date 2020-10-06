Прощание с нижегородской журналисткой Славиной состоится 6 октября

Прощание с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от термических ожогов в центре Нижнего Новгорода, состоится 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Нижегородский СК назначил психологическую экспертизу после суицида журналистки

Церемония пройдет в Доме ученых. Представитель семьи Славиной попросила не приносить искусственные цветы, а также соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.

Ирина Славина была главным редактором нижегородского интернет-издания Koza.Press. Девушка покончила с собой 2 октября у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти «Российскую Федерацию».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПрощаниеСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры