Прощание с нижегородской журналисткой Славиной состоится 6 октября
Прощание с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от термических ожогов в центре Нижнего Новгорода, состоится 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония пройдет в Доме ученых. Представитель семьи Славиной попросила не приносить искусственные цветы, а также соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.
Ирина Славина была главным редактором нижегородского интернет-издания Koza.Press. Девушка покончила с собой 2 октября у здания ГУ МВД по Нижегородской области. В фейсбуке она оставила предсмертную записку, в которой попросила винить в ее смерти «Российскую Федерацию».
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