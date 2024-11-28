Проректора РУДН задержали по подозрению в хищении денежных средств
28 ноября 202412:32
По подозрению в мошенничестве задержана проректор Российского университета дружбы народов Анжела Должикова, сообщает «МК».
Её подозревают и в хищении бюджетных средств. Сумма ущерба, причиненного бюджету, превышает 1 миллион рублей.
По данным следствия, Должникова обналичивала средства, выданные по гранту на изучение русского языка, через подставные фирмы, учредителем одной из них был её сын.
Ранее полицейские задержали сотрудницу структуры Минцифры по подозрению в хищении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru