Проректора БФУ Мялкину арестовали за пособничество в растрате 18 млн рублей

Ленинградский районный суд Калининграда отправил в СИЗО проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Елену Мялкину. Об этом сообщает ТАСС.

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Женщину подозревают в пособничестве в растрате. По данным следствия, ректор БФУ Александр Федоров вместе с Мялкиной разработали и реализовали незаконную схему премирования подчиненных работников, за два года присвоив свыше 18 млн рублей.

Защита проректора настаивала на домашнем аресте. Суд в итоге встал на сторону обвинения и арестовал Мялкину до 8 сентября 2024 года.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал и ректора БФУ Александра Федорова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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