Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

Годовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе в Смоленской области, найдена живой, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В сообщении говорится, что утром 17 августа ребёнок в возрасте год и 10 месяцев ушёл из дома, расположенного на территории Шелукова урочища, и обратно не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Обнаружили девочку в лесном массиве на расстоянии около четырёх километров от места жительства семьи, со следами укусов насекомых на теле. Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос. В настоящее время ей оказывается необходимая медпомощь.

Ранее в мусорном контейнере на улице Усачева в Хамовническом районе Москвы обнаружили новорождённую девочку, которая была завернута в полиэтиленовый пакет и куртку. В настоящее время правоохранители устанавливают её родителей.

