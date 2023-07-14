Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой

В Адыгее нашли 11-летнюю девочку, которая ранее потерялась в горах, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

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По его словам, ребенок жив и здоров. Состояние девочки удовлетворительное, отметил Кумпилов.

Глава республики выразил благодарность сотрудникам МЧС и всем людям, принимавшим участие в поисках, и напомнил об опасности в горах.

Девочка потерялась вечером в четверг, 13 июля. Ребенок был на турбазе с родителями в районе Майкопского перевала. Потом она ушла на прогулку, с которой уже не вернулась, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Варенков
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