Пропавшую в Белоруссии Колесникову заметили на границе с Украиной

Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова в 4 часа утра проходила пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

Известно, что вместе на границу прибыли члены КС оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Однако точной информации о том, пропустили ли их через границу, нет. Телеканала «Беларусь-1» в своем Telegram-канале утверждает, что Родненков и Кравцов «сбежали за границу», а Колесникову якобы задержали при попытке незаконного пересечения границы.

При это в Госпрогранкомитет эти данные не подтверждают и говорят, что границу пересекли все трое, пишут портал Tut.by.

Отметим, что Колесникова перестала выходить на связь накануне днём. Неизвестные люди в масках посадили её в машину с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Ранее из Белоруссии пришлось уехать членам КС оппозиции Тихановской и Ольге Ковальковой, а также Павлу Латушко. Последний рассказал, что ему предложили выбор: либо покинуть страну, либо быть привлечённым к уголовной ответственности.

Власти Белоруссии считают, что Координационный совет оппозиции стремится захватить власть в стране.

