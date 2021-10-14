Пропавшую школьницу ищут в Свердловской области

Полиция Свердловской области ищет школьницу, пропавшую в посёлке Шаля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

В сообщении говорится, что вечером 13 октября к стражам порядка обратились отец и брат девочки, после чего по тревоге был поднят личный состав ОВД.

«Тщательно проверяются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», - говорится в сообщении.

По информации полиции, 17-летняя школьница через подругу передала родным записку, в которой просила простить её за какой-то поступок. В пресс-службе отметили, что пропавшая воспитывалась в строгих правилах.

Ранее в Кемеровской области нашли двух пропавших школьниц 14 и 16 лет.

