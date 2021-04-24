Пропавшую подлодку Индонезии обнаружили у берегов Бали
Индонезийская подлодка, объявленная пропавшей, обнаружена у берегов Бали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.
Субмарина военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala 402 прекратила выходить на связь 21 апреля во время учений вблизи острова Бали. Сообщалось, что на подлодке было минимум 53 человека. По данным местных СМИ, у подводников есть запас кислорода, которого хватит 24 апреля.
Россия в числе еще нескольких стран: США, Австралии, ФРГ, Франции, Турции и Индии – выразила готовность оказать помощь в поисках подлодки, пишет Газета.ru.
Напомним, KRI Nanggala 402 - одна из пяти подлодок ВМС Индонезии.
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