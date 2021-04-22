СМИ: Власти Индонезии рассказали об исчезнувшей подлодке

Пропавшая индонезийская подлодка была в хорошем состоянии и боевой готовности, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на военных.

Адмирал Юдо Маргоно уточнил, что на борту военного судна находятся 53 члена экипажа, запаса кислорода им должно хватить на 72 часа - до 24 апреля.



Ранее военно-морские силы Индонезии заявили, что во время учений у острова Бали пропала подводная лодка, в оговоренное время экипаж не вышел на связь. За помощью в поисках индонезийские власти обратились к вооруженным силам Австралии и Сингапура.

Позже вблизи места, где, предположительно, пропала подлодка ВМС Индонезии, было обнаружено нефтяное пятно, сообщает РЕН ТВ.

