Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
Четырнадцатилетнюю школьницу, которая накануне пропала в Свердловской области, нашли живой. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, она провела ночь у подруги в деревне Перебор Каменск-Уральского района.
Он добавил, что в среду утром она позвонила брату с телефона подруги, а тот, свою очередь, рассказал правоохранителям о местонахождении своей сестры. Представители МВД выехали в населенный пункт, где находилась девушка, и доставили ее в территориальный ОВД.
А накануне две 11-летние девочки, которые в понедельник пропали в городе Дудинка Красноярского края, были найдены живыми. Их обнаружили в подъезде жилого дома, где они провели ночь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ, отметив, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
В понедельник вечером в местное отделение полиции обратилась мачеха одной из пропавших детей. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у своей подруги. Однако, как оказалось, та тоже не ночевала дома. К поискам детей незамедлительно подключился личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также участковые
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