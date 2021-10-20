Пропавшую на Урале школьницу нашли живой

Четырнадцатилетнюю школьницу, которая накануне пропала в Свердловской области, нашли живой. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, она провела ночь у подруги в деревне Перебор Каменск-Уральского района.

Он добавил, что в среду утром она позвонила брату с телефона подруги, а тот, свою очередь, рассказал правоохранителям о местонахождении своей сестры. Представители МВД выехали в населенный пункт, где находилась девушка, и доставили ее в территориальный ОВД.