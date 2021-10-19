Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде психически нездорова
Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, как выяснилось, имеет психическое заболевание, а также была ранее лишена родительских прав, у неё отобрали двух родных детей. Об этом сообщила уполномоченный по защите детей Вологодской области Ольга Смирнова.
Она рассказала, что семья убитой школьницы была неблагополучной , находилась на профилактическом учете. Брат девочки ранее был изъят из этой семьи.
По мнению Смирновой, причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение обязанностей родителями ребенка и недостаточная работа с семьей органов профилактики. Омбудсмен призвала всех родителей не оставлять детей без контроля, по возможности встречать и провожать их, сократить самостоятельные прогулки в темное время суток.
В отношении матери убитой девочки возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности, а против сотрудников органов профилактики открыто дело о халатности.
Девочка ушла из дома 16 октября и пропала. Накануне поздно вечером ее нашли убитой в одной из квартир в городе. Подозреваемую в убийстве 40-летнюю жительницу Вологды обнаружили в Карелии, она успела уехать в город Беломорск - за 800 км от места преступления. Она страдает шизофренией. Женщина заманила к себе домой двух девочек, после чего одну из них отпустила, а вторую - убила.
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