Пропавшую без вести жительницу Сургута нашли мертвой

Поисковики обнаружили тело 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой, сообщил отряд «ЛизаАлерт».

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Тело обнаружено 1 сентября. Отмечается, что женщину пытались найти в Свердловской области.

«Наши соболезнования родным и близким» - сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в городе Асбест Свердловской области в одной квартире обнаружили трех малолетних детей с мертвыми родителями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Свердловская ОбластьСургут

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