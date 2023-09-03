Пропавшую без вести жительницу Сургута нашли мертвой
3 сентября 202320:46
Поисковики обнаружили тело 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой, сообщил отряд «ЛизаАлерт».
Тело обнаружено 1 сентября. Отмечается, что женщину пытались найти в Свердловской области.
«Наши соболезнования родным и близким» - сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в городе Асбест Свердловской области в одной квартире обнаружили трех малолетних детей с мертвыми родителями, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru